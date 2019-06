ENNA – La polizia di Enna sta procedendo all’arresto di alcune persone, ritenute, a vario titolo, responsabili di una violenta rissa con feriti, consumatasi nell’area commerciale del sito Unesco della Villa Imperiale del Casale. La rissa risale allo scorso mese di aprile, quando i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza della città di Piazza Armerina si sono recati in emergenza presso il sito archeologico della Villa Imperiale del Casale, dopo diverse chiamate al 112 che segnalavano una violenta rissa tra diverse persone. In particolare erano stati segnalati “tavoli scagliati in aria e ceramiche rotte”, da parte di alcuene persone ritenute responsabili della rissa. Giunti sul posto, gli agenti – a dispetto di un’apparente calma – hanno notato la presenza di elementi sintomatici di una violenta rissa: alcuni commercianti presentavano vistosi lividi, alcuni di loro erano claudicanti, ed altri avevano indumenti strappati e tracce di sangue, nonché frammenti di ceramiche per terra