I poliziotti delle Digos di Palermo e Agrigento stanno indagando su un episodio di insulti a sfondo razziale avvenuto durante la finale regionale di calcio Juniores tra la squadra palermitana Parmonval e la Camaro Messina, disputata a Ravanusa il 5 maggio. Un giovane calciatore di colore del Gambia che gioca nella Parmonval, Kabila Colley, sarebbe stato insultato dall’arbitro che gli avrebbe detto “sporco negro” e “negro di m”… Il giovane vive in una comunita’ per minori stranieri a Palermo. L’episodio e’ stato denunciato dal dirigente della squadra, l’avvocato Giovanni Castronovo (in seguito dimessosi dalla squadra ma per altre ragioni), ed e’ stata aperta una indagine. La Digos sta interrogando, su delega della procura di Agrigento, i compagni di squadra del giocatore. L’arbitro, un 22enne di Licata, qualora dovesse essere accertato che quanto denunciato corrisponde a vero, rischia il Daspo e una denuncia. (AGI)