Fioccano le adesioni al primo al primo XCO del Castello di Mussomeli, in programma domenica 16 giugno, prova unica del Campionato Regionale XCO e Top Class Nazionale. La gara organizzata dall’ASD CL Provincia dei Castelli vedrà ai nastri di partenza almeno 150 atleti suddivisi nelle Categorie F.C.I.: Uomini: – G6 (12), Esordienti (13/14), Allievi (15/16), Junior (17/18), Under 23 (19/22), Elite, Master Junior (17/18), Elite Sport (19/29), Master 1/2/3/4/5/6/7+; Donne: – G6 (12), Esordienti (13/14), Allievi (15/16), Junior (17/18), Elite, Under 23, Master Women 1/2.

La competizione sarà ulteriormente impreziosita dal tracciato davvero particolare, per difficoltà e bellezza paesaggistica, che si snoda intorno al Castello di Mussomeli. La partenza è prevista alle ore 8.

Calogero Rivituso, coordinatore della manifestazione, supportato da un team di notevole professionalità, sottolinea: “Lo sforzo organizzativo è notevole. Determinante il supporto logistico offerto da Mussomeli e dalla sua Amministrazione. Vogliamo riuscire nell’impresa di regalare ai partecipanti una manifestazione straordinariamente competitiva in un sito del centro Sicilia che offre mirabili bellezze architettoniche ed enogastronomiche. Già molti gli atleti iscritti che hanno espresso giudizi positivi sul tracciato, speriamo ovviamente che questi numeri siano destinati a crescere: l’impegno da parte nostra è massimo. Inoltre mi preme sottolineare come la vena paesaggistica della kermesse abbia indotto molti ad accompagnare gli atleti in gara. A tal proposito per potere usufruire dei pernotti invitiamo tutti ad organizzarsi per tempo: oltre che a noi e possibile contattare la Pro Loco di Mussomeli per informazioni, alcune strutture in occasione della gara stanno offrendo dei pacchetti davvero allettanti” .