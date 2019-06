CALTANISSETTA – Versa in gravi condizioni il nisseno di 54 anni ricoverato in ospedale a Caltanissetta dopo un tragico incidente domestico. L’uomo, che ha riportato gravi ustioni sul 70% del corpo, è stato “centrato” da una violenta fiammata probabilmente originata da una fuga di gas dalla bombola della cucina: le fiamme sono state provocate dall’accensione di una sigaretta. Un boato ha scosso lo stabile di via Signorino nel capoluogo domestico: immediatamente i vicini hanno allertato i soccorsi.