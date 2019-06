Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Ragusa coordinato dalla Procura della Repubblica di Gela, ha dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa in data 31.05.2019 dal G.I.P. del Tribunale di Gela, nei confronti del quarantenne G.G. residente nella città di Niscemi, ritenuto responsabile dell’esercizio abusivo della professione medica e di biologo nutrizionista, falso e truffa nei confronti di almeno 40 ignari pazienti.

Il provvedimento è stato eseguito con la custodia cautelare agli arresti domiciliari.

L’indagine, condotta dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Ragusa, è stata avviata proprio a seguito di specifici controlli eseguiti presso palestre del comprensorio ove il G.G. esercitava la sua attività abusiva.

L’attività investigativa, fondamentalmente estrinsecatasi nell’analisi del certificato di laurea risultato contraffatto denominato “Diploma di laurea in scienze della nutrizione umana” rilasciato il 14 febbraio 2017 dall’UNIPSI (Università popolar di scienze della salute, psicologiche e sociali di Torino) e dalle prescrizioni di piani di nutrizione rilasciati dietro corresponsione di cospicue somme di denaro