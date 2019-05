SAN CATALDO. In vista degli esami di maturità per l’anno scolastico 2018/2019, per tutti i prossimi studenti maturandi, anche quest’anno il prossimo 17 giugno alle ore 18 appuntamento per tutti i ragazzi e le ragazze che si preparano agli Esami di Stato per la tradizionale Messa prima degli Esami. L’evento si svolgerà nella Chiesa Madre. A tutti i partecipanti alla Celebrazione Eucaristica sarà consegnata la penna da usare per la prova scritta e in Piazza Madrice ci si scambieranno gli auguri con il brindisi e l’immancabile gelato.