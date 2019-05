Si lavora di gran lena in seno all’ASD CL Provincia dei Castelli per organizzare al meglio il primo XCO del Castello di Mussomeli, in programma domenica 16 giugno.

La gara, prova unica regionale di FCI Top Class e valida per il Campionato Regionale XCO della specialità fuoristrada, si annuncia molto spettacolare e competitiva, vedrà la partecipazione delle categorie F.C.I, uomini: Esordienti (13/14), Allievi (15/16), Junior (17/18), Under 23 (19/22), Elite, Master Junior (17/18), Elite Sport (19/29), Master 1/2/3/4/5/6/7+; donne: Esordienti (13/14), Allievi (15/16), Junior (17/18), Elite, Under 23, Master Women 1/2.

Ingrediente principale il tracciato, mirabile per difficoltà e bellezza paesaggistica, che si dipana intorno al Castello di Mussomeli. La partenza è prevista alle ore 8.

L’articolata macchina organizzativa, guidata dal Coordinatore della manifestazione Calogero Rivituso, opera alacremente per mettere a punto gli ultimi dettagli logistici e tecnici dell’importante appuntamento. Lo staff è formato da: responsabile tecnico del tracciato Gerlando Scrofani; gli addetti ai lavori per la realizzazione del percorso Vincenzo Frangiamore, Vincenzo Carduccio e Donato De Stena; Cronometraggio MTB online; Giuria: Danilo Di Bella, Gioacchino Vincitore e Donato La Cagnina; speaker Giuseppe Cuttaia; assistenza Medica, dottori Giosuè Carduccio e Giuseppe Di Giuseppe; assistenza Sanitaria: CRI comitato di Mussomeli e Misericordia di Mussomeli.

L’organizzazione ringrazia Mussomeli, il sindaco Giuseppe Catania e l’assessore allo Sporti Turismo e Spettacolo Seby Lo Conte, per l’accoglienza e la disponibilità mostrata.