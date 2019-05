MUSSOMELI – Lavori “fai da te” in contrada Casazza- Girafi dove alcuni proprietari della zona, animati da buona volontà e spirito di volontariato, da qualche giorno hanno deciso, considerato il penoso stato in cui si trova il tratto viario esattamente dopo il Campo sportivo fino a raggiungere “Santa Duminica”, di mettersi personalmente in azione e non aspettare la manna dal cielo per rendere percorribile ed in sicurezza quel circoscritto tratto stradale, che, durante l’arco della giornata, risulta essere assai transitato dalle persone, intente all’esercizio del footing, diventato, tuttavia, pericoloso per il cattivo stato del percorso. Un tratto di strada dissestata che fra erbacce, rattoppi, avvallamenti e buche varie sembra aver perso i suoi connotati. Ed è per questo motivo che è scaturita la decisione di alcuni volontari della zona, a cui, successivamente, hanno aderito e collaborato anche altri proprietari mettendo a disposizione mezzi, attrezzature, manodopera e concretezza ed anche con piccoli contributi personali, testimoniando così il senso dell’appartenenza e l’attaccamento al proprio lembo di terra. Un piccolo cantiere aperto, dunque, con idonee attrezzature (escavatore, bobcat, ruspette, trattore, messi gratuitamente a disposizione) per il decespugliamento e pulizia dei bordi stradali, e piccoli interventi sul manto stradale con l’impiego ed utilizzo di calcestruzzo. Questi i nominativi di chi concretamente è stato in azione: Giuseppe Consiglio, Salvatore Romano, Vincenzo Murana, Giuseppe Noto, Michele Savarino, Angelo Montagnino, Rosario Lo Bello, Oleificio Mancuso. A sentire parlare i promotori dell’iniziativa il Comune mette a disposizione l’importo di 3.000 euro.