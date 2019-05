SALERNO – Ottimi risultati per le ginnaste nissene in forza alla palestra Athletic di San Cataldo ai campionati nazionali di ginnastica artistica C.S.A.IN che si sono svolti a Salerno, il 25 e 26 maggio.

Le atlete, accompagnate dal presidente e professore di scienze motorie del liceo scientifico “A. Volta” di Caltanissetta Salvatore Crucillà e dall’insegnante federale Annarita Milano, hanno ottenuto i seguenti risultati: 1° Classificata per la categoria “pulcini” Muzzicato Leyla (Campionesse nazionale); 3° posto per la squadra delle allieve serie D, Marchese Francesca, Martorana Elisabetta, Ravetto Antinori Romana e Spinello Alessandra; 3° posto per la categoria Junior serie D, Vitellaro Giulia per il mini trampolino; 2° posto per la squadra delle Junior C, Graziano Ludovica, Farruggia Giulia, Felici Martina, Buscemi Marylin e Mattina Beatrice; 2° posto per la categoria Junior serie C, Farruggia Giulia per la trave e Buscemi Marylin per il mini trampolino; 2° posto per la categoria senior serie B, Cappellino Isabella per la trave; 1° posto per la categoria allieva serie B, Riggi Caterina per la trave e per il corpo libero.

Crucillà e Milano, insieme allo staff istruttori, sottolineano la costante crescita tecnica delle ragazze, frutto anche della collaborazione con le famiglie.