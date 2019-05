CALTANISSETTA – E’ ripreso davanti al Tribunale di Caltanissetta il processo per il depistaggio sulle indagini della strage di via D’Amelio. Oggi inizia il controesame dell’ex pentito Vincenzo Scarantino, che nelle scorse due udienze è stato interrogato a lungo dal Procuratore aggiunto Gabriele Paci e dal pm Stefano Luciani. A prendere la parola per prima è l’avvocato Rosalba Digregorio, che difende i tre uomini che erano stati accusati ingiustamente da Scarantino che li fece condannare all’ergastolo, Gaetano Murana, Giuseppe La Mattina e Cosimo Vernengo. Anche oggi Scarantino è coperto da un paravento di colore bianco per non essere visto.