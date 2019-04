SOMMATINO. E’ stata inaugurata alla presenza del sindaco Elisa Carbone la mostra “Le tradizioni sono le nostre radici” (nella foto). Si tratta di un percorso a ritroso nella tradizione della Settimana Santa Sommatinese che è stato organizzato dall’associazione teatrale “Insieme per un sogno”. In essa vengono ripercorsi i riti della settimana santa sommatinese con particolare riferimento alla lunga tradizione della Scinnenza. Una tradizione particolarmente sentita che gli organizzatori della mostra hanno inteso promuovere e valorizzare al meglio. La mostra potrà essere visitata in Corso Umberto I n. 377-379 per tutto il periodo pasquale.