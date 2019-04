SERRADIFALCO. E’ sfumata per un solo punto la conquista del titolo italiano di scacchi. E’ successo al campione serradifalchese di scacchi Rosario Amico (nella foto). Il titolo è quello di campione italiano di scacchi per corrispondenza. Il maestro di scacchi s’è piazzato al secondo posto nella trentacinquesima edizione del campionato italiano magistrale di scacchi per corrispondenza. E’ stato infatti Mauro Celestini, per un solo punto, a vincere il campionato organizzato dalla Asigc (Associazione Scacchistica Italiana Giocatori per Corrispondenza). In ogni caso, nonostante il titolo italiano gli sia sfuggito di mano per un solo punto, Rosario Amico s’è detto fiducioso di poterlo conquistare il prossimo anno per aggiungerlo al titolo di Terza categoria conquistato qualche anno fa e al titolo di maestro internazionale di scacchi ottenuto ad Antalya in Turchia dalla Federazione ICCF dopo aver vinto il relativo campionato WCCC di scacchi.