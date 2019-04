SAN CATALDO. Quest’anno sarà possibile seguire le Sacre Rappresentazioni sancataldesi sui canali social dell’Associazione “Giuseppe Amico Medico”. A renderlo noto è stata la stessa associazione che ha sottolineato che si potrà assistere sia al “PROCESSO A GESÙ“ del mercoledì santo e “‘A SCINNENZA“ in programma il venerdì Santo. In entrambe i casi, i due eventi della Settimana Santa sancataldese è previsto che prenderanno il via alle 20. Per seguire le sacre rappresentazioni della Settimana Santa sancataldese è possibile collegarsi al sito web www.associazionegiuseppeamicomedico.it o sulla pagina Facebook.