SAN CATALDO. Anche la Chiesa Madre di San Cataldo ha aderito all’iniziativa del Wwf per richiamare l’attenzione sul riscaldamento globale. L’invito per contrastarlo accolto è stato quello di tenere 60 minuti a luci spente la Chiesa per dare un segnale. “Cambiare il nostro stile di vita è fondamentale”. In un simile contesto, anche la Chiesa madre sancataldese ha aderito all’iniziativa spegnendo le luci della maestosa facciata per un’ora, così come hanno fatto oltre 160 Paesi del mondo, per promuovere un più razionale utilizzo delle fonti energetiche. Spenti nel mondo simbolicamente centinaia di monumenti ed edifici, dalla Torre Eiffel all’Opera House di Sydney, dall’Empire State Building di New York al Burj Khalifa a Dubai, in Italia le manifestazioni legate all’Earth Hour non sono state da meno. L’evento centrale si è svolto a Matera (Basilicata), capitale europea della cultura 2019, dove è avvenuto lo spegnimento simbolico dalle ore 20.30 alle ore 21.30 di uno dei luoghi più suggestivi della Città dei Sassi, l’area di San Pietro Caveoso e della Rupe dell’Idris.