AGRIGENTO – Il Questore di Agrigento Rosa Maria Iraci ha irrogato la misura di prevenzione del Daspo nei confronti di G.S., 58 anni, della durata di tre anni, di Z.S., 33 anni e S.G., 25 anni, entrambi della durata di due anni, tutti abitanti a Gela (Caltanissetta). Nello specifico il primo, in occasione dell’incontro sportivo di calcio, svolto presso lo stadio comunale di Licata ”Dino Liotta”, tra le squadre ”Città di Gela” e ” Calcio Cittanovese”, valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti Serie D, Girone I, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato previsto dall’art. 610 comma 2 C.P., “in quanto partecipava, unitamente ad un gruppo di tifosi, attivamente ad episodi di minacce e intimidazioni, costituite nel costringere ed ottenere che i giocatori della squadra del Gela Calcio consegnassero loro le maglie”. Inoltre, è stato deferito per la violazione in quanto superava indebitamente la recinzione che delimita il settore gradinata con il terreno di gioco, minacciando l’invasione di campo se i giocatori non avessero assecondato alle sue richieste. Il secondo e il terzo, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato previsto dall’art. 610 comma 2 C.P., “in quanto partecipava, unitamente ad un gruppo di tifosi, attivamente ad episodi di minacce e intimidazioni, costituite nel costringere ed ottenere che i giocatori della squadra del Gela Calcio consegnassero loro le maglie”. Tutti i provvedimenti sono stati redatti dalla Divisione Anticrimine della Questura.