CALTANISSETTA – Mattinata di grande movimento all’ufficio elettorale di Caltanissetta, dove sono in corso febbrili attività per la presentazione delle liste. E’ stata la volta di Orgoglio Nisseno, che per mano di Vincenzo Pennica, ha depositato la lista dei 24 candidati al consiglio comunale per le elezioni del 28 aprile. Il candidato sindaco Salvatore Licata ha inoltre indicato quattro assessori: Gianfranco Di Maria (63 anni), Liborio Giunta (59 anni), Angelo Palermo (60 anni) e Salvatore Vancheri (61 anni).

Questi, invece, i nomi dei candidati al consiglio comunale: Adriana Amorelli, Ilenia Arena, Rocco Bellavia, Nunzia Patrizia Bova, Salvatore Cosentini, Maurizio Difrancesco, Nicolino Domenico (detto Nicola) Di Giugno, Michele Di Natale, Gaia Cordaro Drago, Gallo Gabriella, Salvatore Granata, Marcello Gaetano Li Volsi, Oriana Catena Mannella, Michele Miccichè, Alessandro Miraglia, Gloria Notarrigo, Daniele Maria Patti, Vincenzo Pennica, Carmelo Russello, Iolanda Russo, Maria Ivana Stella, Pippo Speranza, Linda Talluto e Turco Ivana.