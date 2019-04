CALTANISSETTA – Dovrebbe riaprire mercoledì 3 aprile al transito veicolare corso Vittorio Emanuele, dalla via XX Settembre alla piazza Garibaldi dove sono in corso, dal 26 marzo, i lavori di manutenzione delle caditoie e la sistemazione delle basole “ballerine”. Il lavoro è in carico alla stessa impresa (la Sa.Co.Rest. srl di Favara) che ha effettuato la ripavimentazione dello stesso tratto di corso Vittorio Emanuele. Non sono mancati i disagi per gli automobilisti. In seguito, sicuramente dopo la Settimana Santa, saranno effettuati lavori di scavo in altre due strade per il passaggio di cavi elettrici interrati della linea elettrica in bassa tensione. Sono le vie Cavour e Pisani. I lavori saranno eseguiti dalla società e-distribuzione che il Comune ha già autorizzato prescrivendo, comunque, condizioni da rispettare per l’effettuazione dello scavo e per il ripristino