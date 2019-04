Con la Processione del Gesù Nazareno a Caltanissetta iniziano, ufficialmente, i riti sacri che preparano i fedeli alla Pasqua.

L’addobbo floreale della barca che accoglie la statua del Cristo richiede diverse ore e, per arrivare puntuale all’appuntamento con i fedeli, l’allestimento inizierà già questa mattina.

Per chinare il capo con referenza al passaggio della processione, però, bisognerà aspettare le 18.45 quando si concluderà la messa vespertina della chiesa di Sant’Agata. Nel frattempo la vara attenderà mesta nel chiostro della Scarabelli.

Sarà quello il momento in cui, preceduta dalla banda musicale, inizierà il corteo lungo tutto il centro storico.

L’associazione Gesù Nazareno ha nominato Giuseppe Lacagnina come portabandiera. Un ruolo che l’imprenditore edile 66enne svolgerà per la prima volta nonostante sia un membro attivo dell’associazione già da diversi anni.

La solenne processione della Domenica delle Palme si concluderà, come ogni anno, con il rientro della vara nella chiesa del Collegio e la colorata esplosione festosa dei giochi pirotecnici.

Per domani, invece, è previsto l’avvio delle rappresentazioni sacre allestite dal teatro della Parola A.Te.Pa

Il programma della giornata prevede:

Ore 17.30: Santa Messa nella Chiesa di Sant’Agata con la partecipazione dell’associazione “Gesù Nazareno” e dei bambini che prenderanno parte alla processione

Ore 18.45 Processione di Gesù Nazareno secondo il tradizionale percorso: ex Cappella dei Gesuiti (Biblioteca L.Scarabelli), Bastione di corso Umberto I, via Redentore, via Maddalena Calafato, viale Conte Testasecca, corso Vittorio Emanuele, piazza Garibaldi, corso Umberto I, chiesa di Sant’Agata

Ore 21.20 Giochi d’artificio davanti la chiesa di Sant’Agata