CALTANISSETTA – In occasione delle elezioni amministrative a Caltanissetta di domenica 28 aprile, i presidi Sanitari dell’Asp resteranno aperti al pubblico nei 3 giorni precedenti la tornata elettorale secondo il normale orario di apertura al pubblico: 28 aprile dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 18:00 alle ore 20:00.

Si ricorda che gli elettori che vogliono esercitare il diritto al voto domiciliare devono far pervenire tra il quarantesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano, allegando idonea certificazione sanitaria rilasciata da un Dirigente medico designato dagli organi dell’Azienda sanitaria provinciale