BUTERA. Il 2019 sarà un anno di grandi opere per la città di Butera. Lo ha reso noto il sindaco Filippo Balbo (nella foto) che ha annunciato che nel corso di quest’anno saranno aperti 10 cantieri per circa 6 milioni di euro di opere che impegneranno le maestranze locali. Il sindaco ha annunciato che sono stati affidati i lavori per la ristrutturazione dell’asilo nido (400 mila euro), ma anche i lavori di consolidamento del costone che da piazza “Giudice Costa” (600 mila euro) ed i lavori di consolidamento per il costone di via Gela (400 mila euro), oltre al consolidamento del costone di Via Martiri di Ungheria finanziato dal Ministero dell’interno e che deve essere appaltato entro ottobre. Altre opere riguardano il progetto di ristrutturazione del palazzo municipale già sottoposto a vincolo dalla Sovrintendenza finanziato dal Ministero dell’interno (900 mila euro), il progetto di ristrutturazione e messa in sicurezza dei tre plessi scolastici (Mario Gori, Santa Caterina e Don Bosco) per 850 mila euro finanziato dal Ministero dell’Interno e la ristrutturazione e messa in sicurezza del plesso scolastico Don Bosco finanziato dal ministero dell’interno (550 mila euro). Ci sono poi i cantieri di lavoro finanziati dalla Regione (117 mila euro) che inizieranno quanto prima con interventi previsti per migliorare le piazze cittadine. Prevista la presa in carico da parte di Caltaqua del depuratore comunale per la cui messa in funzione è stato adottato un progetto di circa 600.000 euro e che permetterà il riuso delle acque depurate per uso irriguo. Prevista anche la messa in funzione del parco eolico comunale di contrada Grecuzzo che permetterà al comune di introitare fondi dalla vendita di energia e di abbassare la spesa per la pubblica illuminazione. Prevista una spesa di 70.000 euro per la messa in sicurezza delle strade comunali smottate (via Agrigento e via Caltanissetta) con un contributo di 50.000 euro di fondi statali. Il sindaco ha detto di aver ricevuto 140.000 euro di contributo dalla Regione per essere un comune virtuoso nella raccolta differenziata e che presto saranno realizzate almeno due isole ecologiche (Eco punto), di cui una nel centro storico ed una a Butera Bassa. E’ stato presentato un progetto di 300 mila euro per la ristrutturazione del cine teatro “Don Giulio Scuvera e si lavora alla ristrutturazione di Piazza Giudice Costa dove saranno spesi circa 80.000 euro.