Un terzo posto di tutto rispetto alle olimpiadi d’italiano di Riccia XII edizione, per gli alunni delle classiquinte dell’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani di Caltanissetta diretto dalla Dirigente Scolastica Luigia Maria Emilia Perricone, che si sono distinti particolarmente nelle gare delle semifinali del 29 marzo con un eccellente 1° posto assoluto su 20 squadre partecipanti per accedere alla finalissima del 30 marzo. Piccoli per età, ma grandi nel loro impegno, entusiasmo e voglia di mettersi in gioco, hanno concluso questa bellissima esperienza con un meritatissimo 3° posto, dopo avere affrontato prove di elevata difficoltà.

Soddisfatti alunni e docenti per il risultato ottenuto; un traguardo importante raggiunto grazie alla motivazione, all’ottimo lavoro di team e all’impegno profuso dai piccoli studenti, dai docenti e dalle famiglie la cui collaborazione è risultata fondamentale.

Ha portato a casa la medaglia di bronzo la squadra composta dagli alunni preparati dalle insegnanti Alfonsa Caminiti, Maria Castronovo, Laura Scimè e allenati dalla professoressa Rosaria Ferro: CRISCUOLI DANIELA V E (G. Rodari), EUFRATE GABRIELE V A (Don L. Milani), LA BUA GLORIA (G. Rodari), SORTINO VERONICA V A (Don L. Milani), SURDO SOFIA V B (Don L. Milani), VIZZINI ALESSANDRO V A (Don Milani).

Un grazie particolare alla Dirigente Scolastica Luigia Maria Emilia Perricone che ha sempre accolto con entusiasmo e sensibilità queste importanti iniziative.