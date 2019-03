SANTA CATERINA VILLARMOSA – Riunione pomeridiana del 21 marzo 2019 presso il Comune di Santa Caterina Villarmosa, a sostegno dell’Agricoltura. Presenti diversi sindaci siciliani e molti agricoltore che sottoscrivono un documento di crisi del settore da inviare agli Organi Governativi. Importante riunione di sindaci Siciliani, dunque, a Santa Caterina Villarmosa, a loro sostegno per condividere un’ unica strategia, quella dell’unità tra i rappresentanti istituzionali del territorios e chi contribuisce, in maggioranza, a mantenere l’economia del territorio siciliano, come hanno fatto rilevare i partecipanti, gli agricoltori appunto; un connubio che raramente si è consumato nella storia politica contemporanea, sperando che la protesta, portata avanti dal coordinamento Agricoltori Riuniti Sicilia, raggiunga un livello istituzionale da essere attenzionato a dovere dai componenti del Governo. Nel documento è stato richiesto: – di dichiarare lo stato di crisi dell’agricoltura tramite l’adozione di apposite delibere di Giunta e di consiglio comunale di ciascun comune: – di chiedere un incontro urgente con i prefetti delle provincie di appartenenza al fine di comunicare la dichiarazione dello stato di crisi dell’intero comparto; – di trasmettere le delibere all’Anci al Presidente della Regione Siciliana, all’Assessore Regionale all’Agricoltura, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Politiche Agricole ai Gruppi Parlamentari Italiani a Bruxelles.