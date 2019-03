SAN CATALDO. Importante traguardo per la Casa di cura Regina Pacis. La struttura sancataldese è infatti la prima ed unica in Sicilia ad aver stipulato una convenzione con il Fondo di Assistenza Sanitaria F.A.S.D.A.C., istituito per i dirigenti delle aziende commerciali, di trasporto e spedizione, dei magazzini generali, degli alberghi e delle agenzie marittime. La casa di Cura Regina Pacis ha spiegato che oggi il Fondo garantisce la copertura di un’ampia categoria di prestazioni sanitarie, sia in forma indiretta che tramite strutture sanitarie convenzionate: assistenza ospedaliera, assistenza extraospedaliera ed altre prestazioni. Dunque, un importante valore aggiunto per la Casa di Cura sancataldese.