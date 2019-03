SAN CATALDO. Si registra una prima importante reazione politica alla notizia dell’avvenuto scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose. Il M5S di San Cataldo commentando la notizia sul piano politico, ha rilevato: <Con tanta amarezza prendiamo atto della decisione del Consiglio dei Ministri, che oggi pomeriggio ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di San Cataldo. In questa situazione d’incertezza, il M5S San Cataldo per primo è sceso in campo, presentando la propria candidata sindaco Bernadette Arcarese e la lista dei candidati al Consiglio comunale. Proprio in queste ultime ore, stavamo ultimando tutti gli adempimenti necessari per la presentazione della nostra lista. Da queste poche righe, potete immaginare tutto il nostro sconforto. Nonostante questa triste situazione, ci teniamo a precisare e ribadire, che il nostro impegno per la cittadinanza in questi anni e in questo periodo, continuerá in futuro con ancora più forza ed entusiasmo. Ci auspichiamo che anche i nostri concittadini possano attivarsi insieme a noi, in favore della collettività sancataldese. Ci siamo stati, ci siamo e ci saremo… Insieme per San Cataldo!>.