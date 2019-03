SAN CATALDO. S’è svolta a Palazzo delle Spighe l’accoglienza dei 12 giovani volontari ammessi al Servizio Civile – progetto “Libriamoci”, all’interno della Biblioteca comunale “Bernardino Giuliana” (nella foto). Il sindaco, assieme all’assessore comunale alla Cultura Maria Concetta Naro, ha accolto i volontari ammessi al Servizio Civile di età compresa tra i 18 ed i 29 anni. I 12 giovani resteranno in servizio per un anno, potendo cosi vivere un’esperienza lavorativa e di socializzazione non indifferente perchè formati all’interno di un Ente pubblico. “Con questo progetto di Servizio civile, la Biblioteca aprirà sempre, mattina e pomeriggio, è un grande obiettivo raggiunto. I volontari saranno impegnati in servizi di prestito dei libri, catalogazione, sistemazione ed attività di implementazione. Molti di questi giovani sono laureati: abbiamo chiesto loro di mettere in atto le proprie competenze per dar vita a nuove iniziative”. Cosi, l’assessore Naro: «La Biblioteca rimarrà aperta anche il sabato mattina. I volontari svolgeranno un breve periodo di formazione. In futuro, parteciperanno ad attività culturali, tra cui anche la “Giornata del Libro” del 23 aprile 2019. Verranno coinvolti anche nel progetto “Nati per Leggere”, che vede San Cataldo presente tra 150 Comuni in Italia con il titolo di Città che legge”.