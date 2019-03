MUSSOMELI – Giornate Fai di Primavera , e la domenica 24 marzo, diversi turisti provenienti dalla Sicilia Orientale, principalmente da Catania e qualcuno del messinese, hanno preferito trascorrerla nella Terra di Manfredi, Mussomeli, dove sono arrivati, nella prima

mattinata, al Castello, accolti dall’amministrazione comunale, sindaco in testa assieme all’assessore Lo Conte, ricevendo tanta accoglienza con la guida turistica e operatori turistici, come ha dichiarato la Capogruppo, soddisfatta di avere trascorso a Mussomeli una giornata di primavera definita “radiosa”. Il soggiorno mussomelese è continuato per l’intera giornata Visitando nel pomeriggio la chiesa Madre, l’oratorio della Madrice, dove erano in corso i riti quaresimali delle Cadute con il suono di tromba e tamburo, il canto dei lamentatori, U lamiantu, definito dai turisti “litanie fantastiche”. A seguire, altre visite, al Santuario prima e, poi, nella chiesa di San Giovanni e poi al museo archeologico. “Mussomeli è stata onorata – ha commentati la guida Luca Canalella – della presenza dei tanti turisti che hanno potuto ammirare i beni archeologici, paesaggistici e Monumentali della nostra città