MUSSOMELI – La Pro Loco di Mussomeli organizza il 1^ concorso fotografico”Memorial Enzo Barba”. “Il linguaggio della verità è semplice “ Tema: la semplicità. Si parlerà di lui, del fraterno amico, fotografo – giornalista Enzo Barba, in occasione della premiazione del 1° concorso fotografico “Memorial” a lui dedicato, promosso dalla locale Pro Loco, di cui Enzo era socio. Premiazione che si svolgerà in occasione del Primo festival canoro “Flavia Barba”, organizzato dall’Associazione “Fare Musica”, presso il cineteatro, dove, appunto saranno esposte le foto del concorso, dalle ore 19 del prossimo 16 marzo. Così l’invito della Pro Loco di Mussomeli agli amanti della fotografia: “Cattura la semplicità, inviando il tuo scatto all’indirizzo e mail prolocomussomelicl@libero.it entro il 13 marzo 2019. Vogliamo ricordare il nostro caro amico e socio Enzo Barba, riprendendo la passione della fotografia a lui tanto cara e rendendo felice anche le persone che fotografava”. Certamente si tratta di una lodevole iniziativa delle Associazioni PRO LOCO e FARE MUSICA come testimonianza di affetto verso una famiglia che, per un tragico evento, non è più fra noi: Salvatore, Flavia ed Enzo Barba che da lassù continuano a mostrarci i loro volti sorridenti.