CALTANISSETTA – Si rinnova, nel capoluogo nisseno, l’appuntamento con la “Via Crucis con le Vare” guidata dal vescovo Mario Russotto. L’appuntamento è per venerdì’ 5 aprile; il percorso prevede la partenza da piazza Garibaldi, dove poi si concluderà, dopo essersi snodata attraverso corso Umberto, via Redentore, via Maddalena Calafato, via Testasecca e corso Vitto rio Emanuele. Le 16 Vare saranno posizionate lungo il percorso; davanti ad esse si svolgeranno momenti di meditazione e di preghiera con una larga partecipazione di fedeli. Conclusa la Via Crucis, i gruppi sacri saranno allocati in Cattedrale.

Modifiche al traffico per venerdì 5 aprile: disposto il divieto della sosta delle auto, a partite dalle ore 15, nelle strade lungo le quali si svolgerà la Via Crucis, mentre la circolazione veicolare sarà sospesa a cominciare dalle ore 19.