CALTANISSETTA – Domenica 10 marzo alle ore 16, “VacciPiano Sicilia” ha organizzato una manifestazione in piazza Garibaldi a Caltanissetta, per rispondere alla Ministra della salute Grillo che ha dichiarato: “Non esistono morti da vaccino”. VacciPiano Sicilia è un comitato nato il 18 Giugno 2017 a Catania per volontà di un gruppo di genitori che crede fermamente che nessuno abbia il diritto di imporre alcuna vaccinazione, in un periodo storico in cui non esistono particolari rischi epidemiologici. Durante la manifestazione sarà ricordata Ilaria Riggi, bambina nissena di soli 7 mesi che sarebbe deceduta a causa di vaccino. Un sit-in di pacifica protesta per gridare ad alta voce che: “i morti e i danneggiati da vaccino esistono”.