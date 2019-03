CALTANISSETTA – I poliziotti della sezione volante hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Caltanissetta un cittadino senegalese di ventisette anni, richiedente asilo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri pomeriggio, nel corso dei controlli eseguiti all’ingresso del CARA di Pian del Lago, i militari dell’Esercito Italiano hanno notato il ventisettenne, che stava entrando al centro, che mostrava segni di nervosismo al controllo. Intervenuti sul posto, gli agenti della Polizia di Stato hanno perquisito l’uomo, sequestrando circa 20 grammi di marijuana nascosta nelle scarpe e la somma in contanti di 400 euro, probabile provento dell’attività di spaccio. Dopo gli adempimenti di rito l’uomo è stato denunciato.