CALTANISSETTA – I Segretari Generali CGIL, CISL e UIL (Ignazio Giudice, Emanuele Gallo e Vincenzo Mudaro) hanno inviato una nota stampa in merito alla manifestazione che si è svolta stamani nel capoluogo nisseno per protestare contro il blocco del lavori della Ss640.

una priorità assoluta, ne va anche di uno Stato che dimostra di non dimenticare il territorio. Oggi ha risposto positivamente la città di Caltanissetta, i Sindaci di decine di Comuni, la Chiesa, gli ordini professionali e tutte le categorie del sindacato dei lavoratori. Le segreterie confederali CGIL CISL UIL esprimono soddisfazione per la qualità della partecipazione ed invita T

sumere una posizione forte e autorevole per la composizione positiva della vertenza che dà oggi è da vivere come una delle più grandi “VERTENZE DEL SUD”. Il Governo tenga in mente che noi non abbiamo dimenticato l’avvio dei lavori di una arteria progettata sin dal 1973, cioè la Gela Siracusa, solo così le aree interne della Sicilia si rilanciano”

“Partecipata manifestazione per rivendicare il completamento dello scorrimento veloce Caltanissetta /Agrigento e della ss 121 Agrigento Palermo a beneficio dell’economia del territorio, dell’occupazione, dei diritti dei lavoratori, del presente di più comunità che hanno un bisogno urgente di una seria mobilità tra i diversi Comuni delle province siciliane. Iniziativa promossa dai Sindaci, dagli ordini professionali, dal sindacato unitario dei lavoratori di CGIL CISL UIL partendo dalla categoria degli edili che da anni segue la vertenza. L’ opera va completata, non può essere una scelta opinabile, men che meno rinviabile, per noi rappresentaUTTI a non spegnere i riflettori, questo vale anche per i parlamentari ed il Governatore Musumeci e la sua Giunta che deve as