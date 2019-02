Nel girone F del campionato di Seconda categoria, gran bella vittoria dell’Atletico Gorgonia. La squadra deliana ha piegato fuori casa la Sommatinese 0-2 con doppietta di Rosario Genova. Una bella impresa che ha permesso alla squadra deliana di agganciare il Riesi sconfitto ad Acquaviva. I riesini di Davide Schittino sono stati fermati da un Acquaviva determinato. I padroni di casa sono andati a segno prima con Scozzaro e poi con Aratore. In classifica l’Acquaviva ha compiuto un balzo in avanti importante portandosi al quarto posto con 20 punti e superando la stessa Sommatinese che ha perso il derby con l’Atletico Gorgonia. Per il resto, sconfitta per l’Accademia Mazzarinese, 0-2 con la capolista Atletico Favara, mentre ha riposato il Marianopoli ultimo in classifica con 4 punti. In classifica Atletico Favara primo con 32 punti contro i 26 dell’Alessandria della Rocca e i 25 del sant’Anna Enna. quarto posto per l’Acquaviva e quinto per la Sommatinese con 19 punti. A seguire a quota 17 ci sono Riesi e Gorgonia, a 8 l’Accademia Mazzarinese e a 4 il Marianopoli.