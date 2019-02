CALTANISSETTA -Insieme per Caltanissetta, con 101 firme di sostenitori, lancia la candidatura del farmacista Salvatore Messana, già sindaco del capoluogo nisseno per due mandati. L’apprezzato professionista, dalla indubbia competenza amministrativa e dalla corposa esperienza politica, sta “coagulando” intorno alla sua persona dei movimenti civici frizzanti e ricchi di giovani, oltre a suscitare l’attenzione di partiti tradizionali, vedi frange consistenti del PD. Di seguito la nota di Insieme per Caltanissetta.

Noi sottoscritti, Cittadini comuni, donne e uomini, appartenenti a generazioni, estrazioni sociali e culture politiche diverse, assistiamo da anni al progressivo declino di Caltanissetta.

Siamo pienamente consapevoli della crescente condizione di marginalità in cui si trova la nostra città, come la maggior parte delle aree interne del centro Sicilia: un luogo considerato “a perdere”, ormai scomparso dai programmi di sviluppo economico e sociale dei governi regionali e nazionali, per i quali tutto il mezzogiorno non merita una strategia di investimenti fondata sullo sviluppo produttivo, ma deve accontentarsi di provvedimenti assistenziali.

Una marginalità che ha determinato nella nostra comunità, impoverita, disorientata, incattivita e anagraficamente vecchia, il diffondersi di pensieri e tendenze connotate da forti elementi di disgregazione, paura e scetticismo.

Noi abbiamo deciso di non arrenderci: abbiamo ancora la voglia, la forza ed il coraggio di valorizzare ed investire sulle risorse, soprattutto umane, puntando sul merito, le competenze e le professionalità presenti, in particolare tra le giovani generazioni, e sulla spendibilità sociale di un patrimonio da tutelare e sviluppare, fatto di professionisti preparati, di maestranze valide e di un tessuto di piccole e medie aziende agricole, artigianali, commerciali, manifatturiere, parcellizzate ed in difficoltà, che abbiamo tuttavia il dovere di tutelare, sostenendole e mettendole a sistema, con percorsi di integrazione e specializzazione.

Per raggiungere tali obiettivi occorre costruire alleanze con le istituzioni locali e i soggetti economici e sociali di tutto il Centro Sicilia. Alleanze intese come cooperazioni territoriali e sociali, rivolte alla condivisione di un progetto di sviluppo equilibrato e sostenibile, su cui convergere ed impegnarsi insieme, mettendo da parte, una volta per tutte, i campanilismi e gli egocentrismi tipici della politica di facciata.

Questo, a nostro parere, va fatto:

sviluppando sinergie in ambito socio – sanitario, universitario e della formazione avanzata;

attraverso nuove idee per infrastrutture ad alto rendimento;

trasporti efficienti ed eco sostenibili;

incentivazione e rilancio dei prodotti agricoli a chilometro zero;

progettazioni integrate a carattere nazionale ed europeo per l’ambiente e i beni culturali;

valorizzazione turistica delle arti, delle tradizioni religiose e identitarie del territorio. Un progetto che ponga l’Amministrazione Comunale nelle condizioni, non solo di sostenere chi ha bisogno di aiuto ma, soprattutto, di ridiventare risorsa e riferimento delle esigenze di tutti gli attori sociali protagonisti della comunità.

Per queste ragioni riteniamo che:

per governare le complessità di una città come Caltanissetta non sia vero che uno vale uno. E’ vero, al contrario, che è possibile costruire percorsi amministrativi e gestionali virtuosi, che premino l’onestà, le competenze, l’esperienza e le professionalità, facendole incontrare con la partecipazione, non declamata ma praticata, e con l’impegno civile di tanti cittadini per trasformare e migliorare la realtà. Siano tre le basi concettuali da cui cominciare a parlare di politica e che desideriamo, a questo punto, condividere con la collettività: Etica, Merito, Comunità.

questo progetto di governo possa realizzarsi insieme ed essere guidato da Salvatore Messana. L’esperienza politica ed amministrativa di Salvatore, unita alla sua umiltà e capacità di ascolto, alla sua tenacia, alla conoscenza profonda di Caltanissetta, sono per tutti noi garanzia che esistono le condizioni per un grande lavoro di squadra. Un lavoro che per esigenze obiettive deve ripartire con la marcia giusta nel più breve tempo possibile, e per farlo ha bisogno di figure già pronte ed esperte, che hanno raggiunto grandi obiettivi, che si sono donate sul campo al meglio delle proprie possibilità e al massimo delle nostre comuni aspettative. Persone come Salvatore Messana, che i fatti li ha già fatti.

Il gruppo Insieme per Caltanissetta – Patto per la Città, mentre si accinge a completare la stesura delle sue proposte di soluzioni concrete che comporranno il programma elettorale del movimento con già molti partecipanti attivi ed entusiasti, ha scelto di non abbandonarsi alla rassegnazione e vuole parlare a chi si avvicina con passione alla politica per la prima volta, provenendo dalle esperienze dell’associazionismo, del volontariato, dal mondo delle professioni e dell’impresa, con un determinazione comune: lottare per l’onestà e per ricostruire con fiducia il futuro che ci meritiamo.

Insieme a tanti altri ed a Salvatore Messana, per Caltanissetta. Seguono i nomi di 101 sottoscrittori

Il Portavoce “Insieme per Caltanissetta “ Carlo Privitera

