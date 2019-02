CALTANISSETTA – Prosegue il valzer di consultazioni, incontri, valutazioni e tentativi di ‘apparentamento’ in vista delle fatidiche elezioni del 28 aprile. Si muove qualcosa in casa PD alle prese con il congresso provinciale: le nuove cariche potrebbero decidere su quale ‘scialuppa’ salire. Per adesso molte interlocuzioni, escluso solo Ruvolo: per il resto tutto è … Possibile. Dovrebbe essere pronto a presentarsi ufficialmente Messana. Fase di studio per ‘piùCittà’ che parla di programmi con tutti. Non si odono voci neanche dall’Alleanza per la Città, orizzonte nebbioso. Non si pronuncia il M5s, forse in attesa del consueto sondaggio online che possa illuminare il candidato prescelto.