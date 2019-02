CALTANISSETTA – Lunedi, 28 gennaio, gli studenti delle classi terze dell’IISS Manzoni – Juvara di Caltanissetta, nell’Aula Magna dell’Istituto, hanno incontrato lo scrittore Luca Bianchini, in occasione della presentazione del suo ultimo romanzo dal titolo So che un giorno tornerai (ed. Mondadori), organizzata in città dalla libreria Ubik.

Questo è già il secondo appuntamento, dopo quello con la scrittrice palermitana Beatrice Monroy, per gli studenti dell’istituto coinvolti in un’attività che vede i libri non solo come “carta stampata” ma come occasione di stimolo e riflessione.

Bianchini, classe 1970, è famoso al pubblico italiano non solo come scrittore ma anche per i film che sono stati trasposti da alcuni dei suoi più celebri romanzi: “Siamo solo amici”, “Io che amo solo te”, “Nessuno come noi”. Nota è poi la sua passione per la radio, dove ha lavorato per diversi anni come conduttore radiofonico della trasmissione Tiffany su Rai radio 2.

L’incontro tra Bianchini e gli studenti sicuramente è stata la giusta occasione per avvicinare i ragazzi al mondo dei libri, per incuriosirli proprio attraverso la conoscenza diretta di chi è del mestiere e in questo mestiere crede ancora oggi con passione e grande motivazione. Ma non solo: il fare amichevole e simpatico dello scrittore è stato la chiave per avvicinare i ragazzi e per affrontare con loro, come se si trattasse di una conversazione tra buoni amici, un dibattito vivace su tanti argomenti, alcuni dei quali anche complessi. Con tono delicato e al contempo ironico e leggero, Bianchini è riuscito a confrontarsi con i ragazzi su temi cari agli adolescenti: l’amore, la famiglia, l’amicizia, la scuola, la passione per i social network e tanto altro. E così gli studenti, da bravi interlocutori, hanno scelto, letto e interpretato brani tra i più significativi del romanzo ed hanno interagito con il loro ospite in modo naturale e spontaneo, ponendo domande, facendo interventi e ribattendo… il tutto è stato arricchito da intermezzi da parte dei ragazzi dell’indirizzo musicale. Gli studenti dell’istituto si sono resi protagonisti di un incontro che gli ha dato l’opportunità di capire che il mondo dei libri e tutto ciò che gli ruota attorno può essere molto stimolante, avvincente e, perché no, anche divertente.