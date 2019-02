CALTANISSETTA – Almeno 600 le persone che hanno preso parte al corteo che stamani ha sfilato per le vie del capoluogo nisseno, dall’ingesso della città (in prossimità della Galleria Sant’Elia) fino a Palazzo del Carmine, sede del Comune. In testa al serpentone il vescovo di Caltanissetta, Mario Russotto, affiancato dai primi cittadini di Caltanissetta, Giovanni Ruvolo, ed Agrigento, Lillo Firretto, e dall’assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone. Presenti anche molti sindaci della provincia nissena ed un rappresentante della città metropolitana di Palermo. Alla manifestazione hanno preso parte, i segretari dei sindacati di categoria Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil, Francesco Cosca, Nuccio Mangione e Francesco Mudaro, i rappresentanti dei comitati di quartiere e gli imprenditori del Comitato creditori del gruppo Cmc per le opere pubbliche in Sicilia. La nostra diretta ha raccontato dello svolgimento del corteo e degli interventi dei promotori avvenuti sul palco allestito dinanzi al comune di Caltanissetta.

Piccolo imprevisto durante il corteo: delle prove di carico sul ponte adiacente il Liceo Classico “R. Settimo” di Caltanissetta, hanno “dirottato”, per un breve tratto, la manifestazione su una stradina laterale.