VENEZIA – Le indagini sono scaturite da una serie di querele presentate da numerosi ignari cittadini che, attratti dai prezzi convenienti pubblicizzati on line per autovetture di pregio da un autosalone di Chioggia, hanno proceduto alla stipula di numerosi contratti di acquisto versando i relativi acconti, senza poi ottenere la consegna delle auto. Quindici in totale gli indagati per reati di truffa e riciclaggio: i finanzieri del Nucleo di polizia economico finanziaria di Venezia e i Carabinieri della Compagnia di Chioggia-Sottomarina stanno eseguendo un provvedimento del gip presso il Tribunale di Venezia con cui e’ stato disposto l’obbligo di dimora nei confronti di 6 persone, nonche’ il sequestro preventivo di 7 autovetture di lusso (Maserati, BMW X5, Mercedes, Audi, Land Rover) e di oltre 600 mila euro, per il reato di riciclaggio. Sono in corso inoltre 16 perquisizioni locali e domiciliari nelle province di Venezia, Padova, Vicenza, Treviso, Reggio Calabria e Caltanissetta nei confronti dei destinatari delle misure, nonche’ di ulteriori persone coinvolte nell’indagine.