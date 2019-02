Sono iniziati il 9 e 10 febbraio a Caltanissetta, presso l’Auditorium del Seminario e Sala Museo, gli appuntamenti della Missione Diocesana dei Giovani di Caltanissetta riservati ai Giovani dai 18 anni in su.

Sono proprio loro i destinatari della Missione Diocesana Giovani ed è questo il calendario dei successivi appuntamenti, con inizio alle ore 19 fino alle 20,30 che si svolgeranno negli altri comuni della diocesi nelle GIORNATE DI SABATO:

23 febbraio 2019 – Mussomeli, salone Cristo Re, per i giovani di Mussomeli, Campofranco, Sutera ed Acquaviva Paltani;

9 Marzo Sommatino, Domus Misericordiae, per i giovani di Sommatino e Delia;

16 Marzo Serradifalco, Teatro De Curtis, per i giovani di Serradifalco, Bompensiere, Milena e Montedoro;

23 Marzo Santa Caterina, Teatro dell’Oratorio, per i giovani di Santa Caterina, Resuttano e Calascibetta;

30 Marzo Marianopoli, Sala Convegni Comunale, per i giovani di Marianopoli, Villalba e Vallelunga;

4 maggio San Cataldo, Teatro Fascianella, per i giovani di San Cataldo;

mentre nelle GIORNATE DI DOMENICA :

24 febbraio – Mussomeli, salone della Trasfigurazione

16 Marzo – Sommatino, Domus Misericordiae

17 Marzo – Serradifalco, salone della Madrice

24 Marzo – Santa Caterina, Casa del Ponte

31 Marzo – Marianopoli, Salone della Madrice

4 Maggio – San Cataldo, Salone Santa Maria di Nazareth

Da sottolineare che, durante la Missione Giovani nei Comuni, alcune comunità presenti negli Istituti religiosi saranno coinvolte per vivere ed animare 2 ore (18,30 – 20,30) di Adorazione Eucaristica silenziosa, nei pomeriggi di sabato e domenica ed esattamente:

23 e 24 febbraio – Mussomeli – Suore Eucaristiche Mercedarie;

9 e 10 marzo – Sommatino – Suore Francescane del Signore;

16 e 17 marzo – Serradifalco – Suore Francescane del Signore;

23 e 24 marzo – Santa Caterina Villarmosa – Suore Bocconiste (Calascibetta)

30 e 31 marzo – Marianopoli – Suore Francescane del Signore (Villalba)

4 e 5 Maggio – San Cataldo – Figlie di Maria Ausiliatrice