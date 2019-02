CALTANISSETTA – La vita e il futuro sono nella famiglia, scrivono i Vescovi, che ricordano come l’esistenza sia “il dono più prezioso fatto all’uomo, attraverso il quale siamo chiamati a partecipare al soffio vitale di Dio nel Figlio suo Gesù”.

Nella famiglia e nella società ruolo prezioso è quello degli anziani, che “arricchiscono” il Paese e rappresentano “la memoria del popolo”. Proprio il loro sguardo – “saggio e ricco di esperienza” -“consentirà di rialzarsi dai terremoti – geologici e dell’anima – che il nostro Paese attraversa”.

Il Messaggio, sulla scorta di quanto spesso sollecitato da Papa Francesco, invita a “costruire una solidale «alleanza tra le generazioni»”, in questo modo: “si consolida la certezza per il domani dei nostri figli e si spalanca l’orizzonte del dono di sé, che riempie di senso l’esistenza”.

In tale prospettiva “si rende sempre più necessario un patto per la natalità” “che coinvolga tutti e oltre ogni sterile contrapposizione, riconosca la famiglia come grembo generativo del nostro Paese”.

“La vita fragile si genera in un abbraccio”, si legge nel testo, che chiama “all’accoglienza della vita prima e dopo la nascita, in ogni condizione e circostanza in cui essa è debole, minacciata e bisognosa dell’essenziale” e alla “cura di chi soffre per la malattia, per la violenza subita o per l’emarginazione”.

Anche nel nisseno, il Centro Aiuto alla Vita, che da anni soccorre donne e nascituri in difficoltà, evitando tantissimi aborti, domenica offrirà attraverso i propri volontari una primula per la vita all’ingresso delle Chiese il cui ricavato servirà ancora a soccorrere tante nuove povertà morali e materiali e a favorire la vita nascente. Il CAV fa appello alla generosità di tutti affinchè si possano sempre più aiutare tanti bambini a nascere e ad avere una vita dignitosa.