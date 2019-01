VALLELUNGA PRATAMENO – Dopo l’uscita di tre consiglieri dal gruppo di maggioranza comunicata nei giorni scorsi, c’è adesso il comunicato stampa del sindaco Pelagali, dove testualmente si legge: “La decisone dei tre consiglieri di maggioranza di costituire un gruppo consiliare autonomo, ove esplicitare il loro impegno politico assunto con questo Sindaco, coglie un po’ tutti di sorpresa anche se è pur vero che in precedenza qualche posizione divergente era stata già dai medesimi manifestata. Siamo ovviamente rammaricati e dispiaciuti, rispettiamo però la decisone presa perché siamo certi che continueranno ad operare ed agire nell’interesse della collettività, con coscienza e responsabilità. Tuttavia, non comprendiamo le motivazioni addotte, sia perché in questi anni l’esecutivo ha sempre operato, nei limiti delle possibilità gestionali, all’attuazione del programma sia perché siamo stati sempre presenti e pronti al dialogo e al confronto. In ragione di ciò, più che di mancata programmazione potrebbe affermarsi che sono mancati alla programmazione. La perdita della maggioranza numerica in seno al Consiglio è certamente motivo di opportuna riflessione ma non è motivo di scoraggiamento in quanto siamo fermamente convinti che anche così rimangono integre le motivazioni che portarono l’intera compagine di maggioranza a proporsi alla cittadinanza ed anche perché, avendo condiviso il medesimo programma, siamo certi che continueranno a lavorare per il perseguimento degli stessi obiettivi, non essendo in dubbio l’onestà intellettuale e che tale decisione non consegue da fatti personali”.