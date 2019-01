VALLELUNGA PRATAMENO – Il messaggio per il nuovo anno 2019 ai Vallelunghesi: “Cari concittadini, insieme a tutta l’Amministrazione Comunale, vi porgo i migliori auguri per il nuovo anno con l’auspicio che sia foriero di serenità e prosperità ma soprattutto di pace. Tutti noi ci auguriamo che il nuovo anno sia migliore di quello trascorso perché a volte gli accadimenti della vita, le nostre relazioni non soddisfano o meglio non realizzano ciò che desideriamo anche se credo sia giusto gioire e ringraziare Dio di quello che siamo ed abbiamo, anche se poco e frutto di fatica. Un pensiero particolore è rivolto a tutti i cittadini che per motivi di lavoro o per scelta di vita hanno lasciato il nostro paese così come a tutti quelli che da anni sono emigrati e che sempre portano Vallelunga nel loro cuore. Si ringraziano il corpo dei Carabinieti e i Vigili Urbani che con il loro servizio hanno reso la nostra cittadina più sicura e tranquilla. Si ringraziano gli operatori della Misericordia e tutti quelli che hanno prestato il loro tempo e la loro opera a servire i nostri concittadini nella onerovole missione del volontariato. Si ringraziano gli insegnanti delle nostre scuole che contribuiscono con il loro impegno a crescere ed educare i nostri figli. Si ringraziano gli operatori economici che con la qualità del loro lavoro hanno reso possibile che Vallelunga sia conosciuta e frequentata. Un ringraziamento particolare al nostro parroco che con zelo e immutato spirito di servizio regge il peso della nostra Parrocchia. Nel ribadire i migliori auguri, insieme a voi ringrazio Dio e la nostra Patrona Santa Maria di Loreto a cui tutti ci affidiamo affinché ci protegga e doni a tutti noi pace e serenità. Buon 2019.