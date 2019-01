In Terza categoria, nella giornata in cui ha riposato la Don Bosco Mussomeli, vince l’Atletico Caterinese 1-4 in casa dell’Acor San Cataldo. Al Valentino Mazzola i caterinesi danno spettacolo con i gol di Nahi, Giuffrè, Natale e Mammolito portandosi ad un solo punto (18) dalla capolista Don Bosco Mussomeli (19). Per il resto, vittoria esterna della Buterese 2-3 con il Bompietro (gol di Zappietro, Cravana e Donzella), mentre l’Atletico Villalba ha battuto 0-1 la Sicilianamente Montedoro (gol di Alio) e la Nuova Petiliana ha espugnato il campo della Marco pantani Villarosa 0-1 (gol di Di Natale). In classifica, Don Bosco Mussomeli prima con 19 punti, segue l’Atletico Caterinese con 18, il Bompietro con 14, Nuova Petiliana e Buterese con 12 punti, Acor con 9 punti, Marco Pantani con 7, Atletico Villalba con 6 punti, Sicilianamente a quota 3.