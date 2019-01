SOMMATINO. Sta facendo registrare risultati sempre più significativi il servizio di raccolta degli oli esausti tramite il contenitore per la raccolta degli oli esausti si trova in Piazza Vittoria (di fronte il palazzo municipale). A renderlo noto è stato il sindaco Elisa Carbone (nella foto). Il primo cittadino di Sommatino ha fatto sapere che <In poco tempo è stata raggiunta la capacità massima del contenitore e cioè 240 kg>. Il sindaco ha ringraziato i cittadini <per la loro sensibilità e attenzione all’ambiente>.