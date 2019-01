SOMMATINO. E’ stato convocato in seduta straordinaria ed urgente per il 25 gennaio alle ore 15 il consiglio comunale. A convocarlo è stato il presidente del consiglio Leonardo Burgio. Tra i punti all’ordine del giorno c’è la discussione sulla chiusura al traffico della SS 190, ma anche l’approvazione del piano speditivo di protezione civile relativo al distacco di un costone roccioso sulla ss 190 delle Solfare al km 19+700. Sempre nel corso della stessa seduta sarà anche portato all’esame del consiglio l’adesione del comune di Sommatino al Patto dei sindaci per il Clima e l’Energia, il cosiddetto Paesc.