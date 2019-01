L’anno nuovo porta con sé un’ondata artica in arrivo sull’Italia. Il picco fra giovedì e venerdì, con aria gelida e 8-10 gradi centigradi in meno rispetto alle medie stagionali al centrosud.”Siamo alle soglie di una importante irruzione di aria artica che, oltre a causare un drastico calo termico, porterà – affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo – nevicate sulle regioni centrali adriatiche, al Sud e in Sicilia; le precipitazioni verranno accentuate dall’instabilità prodotta in seguito allo scorrimento dell’aria gelida sopra la più mite superficie del mare (fenomeno conosciuto come ‘sea effect snow’) che sarà più efficace sul versante adriatico e sulla Sicilia tirrenica”. La perturbazione n°1 di gennaio, secondo le previsioni, in partenza dalle Alpi centro-orientali e dal settore medio e basso Adriatico, raggiungerà anche la Sicilia e tutte le regioni del centrosud saranno interessate da forti venti settentrionali a partire dalla giornata di giovedì. Il clima risulterà molto freddo ovunque, a tratti gelido con temperature fino a 8-10°C inferiori alle medie stagionali al Centro-Sud. Seguirà, nel fine settimana dell’Epifania, un generale rialzo termico.Nella giornata di giovedì, tempo soleggiato al Nord, sulle regioni centrali tirreniche e in Sardegna; la sera di nuovo qualche nevicata sull’Alto Adige settentrionale. Nubi più o meno compatte nelle altre regioni, con nevicate sparse e intermittenti fin sulle coste su Marche meridionali, Abruzzo e Molise, a quote intorno a 100-200 metri su Puglia, Basilicata e rilievi campani, oltre 400 metri sulla Sicilia tirrenica. Dalla sera possibili temporali di neve lungo le coste adriatiche in Abruzzo, Molise e Puglia.E non solo. Venerdì – secondo gli esperti – insisteranno ancora le correnti di origine artica che continueranno a portare nevicate sparse fin sulle coste del medio-basso Adriatico e relative zone interne (Marche, Abruzzo, Molise e Puglia). Ulteriore abbassamento della quota neve anche in Calabria e Sicilia con nevicate che potranno interessare l’immediato entroterra oltre 100-300 metri. Nel resto del Paese, il cielo si manterrà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, a parte qualche fiocco di neve sul nord dell’Alto Adige. Temperature in ulteriore, leggero calo al Sud e in Sicilia: minime diffusamente sotto zero al Nord e localmente anche al Centro.