SERRADIFALCO. Giovanni Giambra è un vulcano di idee ma soprattutto è un vero e proprio ambasciatore della cultura e dell’arte italiana all’estero. E così ecco che, dopo il successo ottenuto lo scorso mese di settembre con la mostra personale “Oltre le nuvole” (nella foto), lo scultore, serradifalchese ha deciso di organizzare uno stage di scultura su pietra per consentire a giovani aspiranti scultori di apprendere l’arte dell’incisione della pietra. Lo stage si svolgerà nella cittadina di Marcinelle tristemente famosa per la tragedia in miniera che negli anni cinquanta fece registrare la morte di tanti minatori italiani. Giovanni Giambra, stavolta ha deciso di dare vita ad un vero e proprio atelier di scultura per consentire a quanti lo vorranno (non più di quattro partecipanti) di acquisire le differenti tecniche che stanno alla base di questa arte. Lo stage comprenderà non solo la conoscenza dei materiali che dovranno essere utilizzati per la realizzazione di sculture e manufatti, ma anche la tecnica dell’incisione e infine lo studio degli utensili tradizionali che vanno utilizzati per la realizzazione delle sculture in pietra. L’obiettivo è di mettere i partecipanti in condizione di realizzare piccole sculture e motivi decorativi. Il tutto per consentire a pochi fortunati di avvicinarsi all’arte scultorea.