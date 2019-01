SERRADIFALCO. E’ stata montata e collaudata la tribuna modulare in metallo acquistata dal Comune con i fondi della democrazia partecipata. Lo ha reso noto il sindaco Leonardo Burgio per la gioia dei tifosi del Serradifalco che potranno fare il tifo in quel settore dello stadio. L’acquisto di questa tribuna modulare da installare nel campo sportivo era stato anche l’unico tra i progetti presentati per la democrazia partecipata. Restando poi in tema di stadio comunale, il sindaco ha anche reso noto che lo stadio Tomaselli è stato esteso in lunghezza e larghezza il campo sportivo comunale e che sono stati conclusi i primi due stralci dei lavori per la sistemazione del campo sportivo e che ora manca solo il terzo ed ultimo stralcio. Una volta concluso l’allargamento del campo sportivo, lo stesso avrà le misure regolamentari per consentire al Serradifalco Calcio di giocare anche in Eccellenza e, in deroga per un anno in serie D.