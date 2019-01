SERRADIFALCO. Il sancataldese Aldo Chiodo (nella foto) ha vinto la quarta edizione del “Torneo semilampo 15’ di Scacchi” organizzato dal maestro internazionale di scacchi Rosario Amico con il circolo Auser “Giuseppe Difrancesco”, il Cesvop, l’associazione l’Alfiere di Caltanissetta, l’Ada e il Comune di Serradifalco. Ventotto i partecipanti, di cui 9 bambini. Aldo Chiodo ha preceduto Daniele Occhipinti di Gela e Rosario Amico. I primi tre classificati avevano ottenuto lo stesso punteggio di 6,5, ma a determinare il vincitore è stato lo spareggio tecnico (Cataldo Chiodo con 37 punti, Daniele Occhipinti 35 e Rosario Amico 33,5). Premiato anche Salvatore Cullè, quarto assoluto, come primo candidato maestro. Inoltre nella categoria Prima nazionale è stato premiato Marco Del Vivo di Canicattì; nella categoria seconda Nazionale Matteo Pio Savarino di Caltanissetta, nella categoria Terza nazionale Roberto Bonvissuto di Gela, mentre tra i senza categoria (non classificato), è stato premiato il serradifalchese Ottavio Mendola giunto nono assoluto. Nella categoria Under 16, s’è imposto Riccardo Garito di Caltanissetta, mentre nell’Under 12 s’è imposto Gabriele Benedetto Amico di Sommatino. Nella classifica riservata ai bambini primo posto per Filippo Farruggello di Sommatino, secondo per il serradifalchese Massimo Lo Bue e terzo per Giuseppe Amico, figlio di Rosario Amico.