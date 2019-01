SERRADIFALCO. E’ in programma domani 1 febbraio a Palazzo Mifsud in via Duca, con inizio alle 18,30 la presentazione della nuova società di atletica leggera “Corri Serradifalco”. A renderlo noto è stato il presidente del sodalizio podistico serradifalchese Michelangelo Cordaro. La nuova realtà podistica ha già effettuato la sua regolare iscrizione alla Fidal, ed ha anche eletto il suo direttivo. Presidente sarà Michelangelo Cordaro, mentre la vice presidente sarà Carmela Piazza, il segretario Salvatore Guttilla, il tesoriere Giuseppe Vaccaro e la consigliera Anna Maria Pace. I componenti del direttivo, per la cronaca, sono tutti podisti. La squadra che ha il suo medico sociale nel dott. Agostino Ricotta ed il suo tecnico nella persona dell’esperto Alessandro Lombardo, è composta da 30 atleti, di cui 29 di Serradifalco ed uno di Montedoro (Gaetano Duminuco). L Questi i trenta atleti che compongono la squadra della Corri Serradifalco: Michelangelo Cordaro, Salvatore Vaccaro, Giuseppe Vaccaro, Carmela Piazza, Calogero Geraci, Anna Maria Pace, Salvatore Giaccio, Aristide Caramanna, Antonio Ferrigno, Alessandro Lombardo, Vincenzo Montante, Giuseppe Allegro, Carmela Bellavia, Antonio Cigna, Carmelo Cipollina, Giuseppe Cordaro, Alessandro Di Fazio, Enza Di Fazio, Gaetano Duminuco, Daniela Falzone (Che gareggerà a Padova con il colori della Corri Serradifalco), Rosario Falzone, Salvatore Giardina, Salvatore Fasciana (che correrà in Lussemburgo con i colori della Corri Serradifalco), Antonella Giachin, Gaetano Gruttadauria, Rita Insalaco, Giorgio Piscopo (che gareggerà a Roma con i colori della Corri Serradifalco), Luigi Montante.