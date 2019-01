SERRADIFALCO. Non solo la copertura del palazzo comunale di via Cavalieri di Vittorio Veneto. Il maltempo delle settimane scorse con le sue insistenti piogge, infatti, ha provocato danni anche alla copertura dell’auto parco comunale. Si tratta di un magazzino che si trova tra Largo Vecchio Macello e via Regione Siciliana nel quale vengono accolti i mezzi comunali. Come nel caso della copertura del palazzo comunale, anche quella dell’autoparco ha subito infiltrazioni di acqua piovana. Una situazione per la quale, se non si interviene urgentemente, rischia di aggravare le condizioni dell’immobile. Per la sistemazione di questa struttura è stata preventivata una spesa di 17.455 euro, di cui 12 mila per lavori e 5.455 euro di somme a disposizione dell’Amministrazione. Per altro, l’intervento non riguarderà solo l’eliminazione di infiltrazioni di acqua piovana presenti nella copertura dell’autoparco comunale, ma anche il risanamento dei pilastri. Dunque, un doppio intervento per altro da effettuare con urgenza considerato che, con il periodo invernale, le piogge sono destinate ad aumentare di frequenza ed intensità con tutte le conseguenze negative che potrebbero avere sulla tenuta stessa della copertura già interessata da infiltrazioni di acqua. Per la realizzazione di questo intervento l’area tecnica del Comune ha ritenuto di doversi avvalere della ditta Migliore Arte e Costruzioni srl di Serradifalco. L’amministrazione comunale ha pertanto provveduto ad impegnare la somma di 17.455 euro per l’esecuzione di interventi destinati a recuperare la piena funzionalità dell’autoparco comunale